Уряд ініціює передачу української ГТС у концесію

Уряд ініціює передачу української газотранспортної системи у концесію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ сьогодні на прес-конференції в Запорізькій ОДА.

За його словами, у разі не здійснення термінових заходів українська ГТС може перетворитися на металобрухт.

"Керівництво держави Україна, яке зараз пішло у відставку, вело неправильну політику: замість того, щоб затягувати наших партнерів працювати через Україну, ми постійно останні 5 років шукали ворогів. А в результаті ми можемо одержати, що через 5-7 років після закінчення будівництва Північного і Південного потоків наша газотранспортна система буде не потрібна ані Росії, ані країнам Євросоюзу. Тому що вся поставка газу з Росії до Євросоюзу піде, оминаючи Україну. Нашу існуючу газотранспортну систему можна буде порізати на металобрухт, не більше того", - заявив А.КЛЮЄВ.

Тому, сказав перший віце-прем`єр, для уникнення такого результату зараз ініціюється створення потрійного консорціуму України, Росії і Євросоюзу і подальша передача української ГТС у концесію.