Кабмін звільнив перших заступників міністрів палива й енергетики

Кабінет міністрів 17 березня звільнив першого заступника міністра палива та енергетики України Олега БУГАЙОВА, а також першого заступника міністра вугільної промисловості Олександра ФРАНЦИШКА.

Про це повідомляє Управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.

Окрім того, уряд прийняв відставку заступника міністра палива та енергетики України Сергія ПАВЛУШІ.

Як повідомлялось раніше, Кабмін призначив першими заступниками міністра палива та енергетики Володимира МАКУХУ і Сергія ЧЕХА, а також заступником міністра палива та енергетики Микиту КОНСТАНТИНОВА.