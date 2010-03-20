Звільнено заступника голови правління “Нафтогазу” Гнатушенка
14:40, 20 березня 2010Енергетика
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Був призначений в лютому 2008 р.
Кабінет міністрів 17 березня звільнив заступника голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Віталія ГНАТУШЕНКА.
Про це повідомляє управління у зв`язках із ЗМІ Секретаріату Кабінету міністрів України.
В.ГНАТУШЕНКО був призначений на цю посаду в лютому 2008 року.
Як повідомлялося, 15 березня Кабмін призначив Євгена БАКУЛІНА головою правління НАК «Нафтогаз України».
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