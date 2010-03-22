Підприємства ЖКГ оплачують спожитий газ на 18-20%

Підприємства житлово-комунального господарства платять за спожитий газ на рівні 18-20% від необхідної суми.

Про це заявив перший віце-прем`єр України Андрій КЛЮЄВ в ефірі телеканалу ICTV в неділю.

«Підприємства житлово-комунального господарства за газ оплачують в межах 18-20%. Ну, фактично - це взагалі нічого не платять», - сказав А.КЛЮЄВ.

Водночас він зазначив, що у будь-якому випадку, за одержаний в березні газ НАК «Нафтогаз України» заплатить у встановлені терміни - до 7 квітня.