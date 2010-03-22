Затулін: Зниження ціни на газ потрібне для порятунку України
Тимошенко було «по барабану»
Депутат Держдуми РФ Костянтин ЗАТУЛІН вважає, що зниження ціни на російський газ для України необхідне для порятунку її економіки.
Як передає кореспондент УНІАН, про це російський політик заявив журналістам у Севастополі. «Зниження цін на газ необхідне в інтересах порятунку економіки України», - сказав він.
За словами депутата Держдуми, «Юлія ТИМОШЕНКО легко підписувала будь-які документи в цінах на газ через те, що їй було «по барабану», чи існуватиме промисловість на Сході України, і, відповідно, ті трудові колективи, які голосують на виборах не за неї. З нею в цьому відношенні було цілком комфортно».
З другого боку, додав К.ЗАТУЛІН, «якщо ми бачимо перспективу об`єднання зусиль (раніше К.ЗАТУЛІН коментував звернення свого російського колеги Євгена ФЕДОРОВА, голови комітету з підприємництва і економічної політики «до групи колег з ВР з пропозицією серйозно обговорити можливість об`єднання Росії, України і Білорусі в 2020 році» - УНІАН), то тоді треба по-іншому ставитися до перспектив економіки України. Це наче стає, у тому числі, й нашою турботою. З цієї миті, якщо Україна до цього готова».
Тому, як сказав К.ЗАТУЛІН, «тут треба гнучко підходити, і стримувати російські егоїзм і апетити відносно цін на газ». Як вважає російський політик, «Греції, напевно, вже допоможе Європейський Союз, куди вона вступила, але Україні, окрім як Росії, за великим рахунком, немає до кого звертатися».