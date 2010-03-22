Нафта дешевшає на тлі зростання долара

Нафта знижується в понеділок під впливом долара, який виріс із-за побоювань з приводу боргових проблем в Греції, повідомляє Рейтер.

Крім того, несподіване підвищення ключової ставки в Індії викликало побоювання з приводу попиту на "чорне золото".

Проте дані свідчать, що експорт палива з Китаю понизився в лютому в порівнянні з січнем, приглушив страх перед надевиробництвом.

До 8.20 МСК квітневі ф`ючерси на американську легку нафту втратили $0,43 до $80,25. Ф`ючерси на нафту сорту Brent подешевшали на $0,27 до $79,61.

У березні нафті чотири рази удалося здолати рівень $83 за баррель, проте вона не змогла утримати позицію. Одній з причин - те, що інвестори чекають перевиробництва "чорного золота" цього року.

Аналітики, опитані Рейтер, вважають, що надлишкові постачання на ринок нафти складуть 150.000 баррелів в добу.

"Показники ринку все ще недостатньо жорсткі. Це, разом із зміцненням долара в останні декілька місяців, стало однією з причин, що нафта не може продовжити ралі, - сказав Тобі Хассолл з CWA Global Markets. - Ми просто не бачимо достатніх підстав, аби виправдати зростання її вартості. Ми все ще бачимо надлишкові постачання в Європі й США".