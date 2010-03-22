"Газові" переговори України і РФ заплановані на завтра

Завтра до Москви планує прибути українська делегація для проведення газових переговорів.

Про це кореспондентові УНІАН повідомило інформоване джерело в Москві.

«Візит української делегації для проведення газових переговорів запланований на завтра», - сказав він.

За його словами, у складі української делегації буде нове керівництво ПЕК України.

Співбесідник агентства не виключив, що українська делегація пробуде у Москві до кінця тижня.

Також він повідомив, що на переговорах планують обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України в ув`язці зі зниженням ціни на газ.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня Кабінет міністрів України призначив Євгена БАКУЛІНА головою правління НАК «Нафтогаз України».

11 березня Верховна Рада України затвердила Юрія БОЙКА на посаді міністра палива та енергетики України.