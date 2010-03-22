Створення консорціуму з управління українською ГТС незаконне

Лідер об'єднаної демократичної опозиції Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що створення консорціуму з управління українською газотранспортною системою буде незаконним.

Як повідомили УНІАН в прес-службі БЮТ, таким чином Ю.ТИМОШЕНКО прокоментувала заяви представників офіційного уряду про намір створити газовий консорціум.

"Усі іноземні партнери, яким нинішні "чиновники" з України запропонують створити консорціум з управління газотранспортною системою нашої держави, повинні знати, що ця пропозиція є незаконною і суперечить національним інтересам України", - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Лідер опозиції також попередила нинішній уряд про майбутню відповідальність за незаконні дії. "Нинішня влада - не вічна, відповідальні політики повернуться до державного керма і відмінять антидержавні угоди, якщо вони будуть підписані. Здавати в управління ГТС - все одно, що здати в управління Україну", - переконана вона.

Ю.ТИМОШЕНКО нагадує, що ще 2007 року Верховна Рада за ініціативою БЮТ ухвалила закон, яким заборонені які-небудь форми відчуження української газотранспортної системи.

Лідер опозиції також підкреслила, що підписаний під час її керівництва урядом України газовий контракт з Росією про постачання і транзит природного газу забезпечує європейську схему ціноутворення, виключає з цього процесу яку-небудь політику, деполітизує газові стосунки з Росією, а отже - укріплює державну незалежність України. Крім того, цей контракт не впливає на ціну на газ для населення, яке може повністю забезпечувати газом власного видобутку.

"Тому консорціум потрібний оточенню ЯНУКОВИЧА – українським олігархам, які через всілякі політичні поступки, які є цинічною торгівлею незалежністю і державним суверенітетом, прагнуть отримати надприбутки і продовжити процес привласнення стратегічної власності держави", - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, перший віце-прем'єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ 19 березня в Запоріжжі заявив, що уряд ініціює передачу української газотранспортної системи в концесію.

"Керівництво держави Україна, яке зараз пішло у відставку, вело неправильну політику: замість того, щоб залучати наших партнерів працювати через Україну, ми постійно останні 5 років шукали ворогів. А в результаті ми можемо отримати таке, що через 5-7 років після закінчення будівництва Північного і Південного потоків наша газотранспортна система буде не потрібна ані Росії, ані країнам Євросоюзу. Тому що всі постачання газу з Росії до Євросоюзу підуть в обхід України. Нашу існуючу газотранспортну систему можна буде порізати на металобрухт, не більш того", - заявив А.КЛЮЄВ.

Тому, сказав перший віце-прем'єр, щоб уникнути такого результату, тепер ініціюють створення потрійного консорціуму України, Росії і Євросоюзу і подальшу передачу української ГТС в концесію.

Завтра, 23 березня, делегація уряду України планує відвідати Москву для проведення газових переговорів. У складі делегації буде нове керівництво паливно-енергетичного комплексу України.

На переговорах планують обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України, ув'язавши це зі зниженням ціни на газ для України.