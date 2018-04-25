«Духовні» поневіряння українського хімпрому увінчаються дешевим газом?..

У розпорядження УНІАН потрапив вельми цікавий документ – лист Московського Патріархату в адресу російського уряду з проханням посприяти укладенню прямих контрактів на постачання газу між "Газпромом" і українськими хімічними підприємствами. Як йедться в листі, таким чином Патріархат відреагував на клопотання Союзу хіміків України, направлене в його адресу. З якого часу Московський Патріархат Російської православної церкви став лобістською структурою на газовому ринку, та ще й України, абсолютно не зрозуміло. Але навряд чи президент Союзу хіміків Олексій Голубов став би даремно турбувати Патріарха Московського і всієї Русі Кирила своїми клопотаннями, якби не розраховував на реальний результат. Та якщо абстрагуватися від несподіваних колізій, що виникли в процесі пошуку українським хімпромом дешевшого газу, то виникає питання, як прямі контракти на постачання російського «блакитного палива» окремим галузям промисловості відіб`ються на українському ринку газу?..

За хіміків бідних замовте слово

Московський Патріархат відгукнувся на прохання Союзу хіміків України і звернувся до уряду Росії з відповідним клопотанням. Лист направлений в адресу першого заступника голови уряду РФ, голови ради директорів ВАТ «Газпром» Віктора Зубкова. Він датований 26 лютого 2010 року і підписаний головою відділу Московського Патріархату зі взаємин Церкви і суспільства Всеволодом Чапліним.

«Приводом для цього звернення до Вас (В.Зубкова – УНІАН) став лист президента Союзу хіміків України А.Голубова, що надійшов на ім`я Святійшого Патріарха Московського і всієї Русі Кирила, з проханням клопотати перед урядом Росії про надання можливості ВАТ «Газпром» та іншим компаніям, що займаються видобутком природного газу, безпосередньо співпрацювати з хімічними підприємствами України, використовуючи толлінгові схеми чи поставляючи газ за цінами, що дозволяють випускати їм конкурентоздатну продукцію», - йться у листі.

Патріархат також просить першого віце-прем`єра РФ «звернути увагу» на позицію А.Голубова, «зважаючи на істотну допомогу, яку надають Українській православній Церкві Московського Патріархату підприємства хімічної промисловості України».

Про виконання прохання А.Голубова Патріархат проінформував президента Союзу хіміків України листом від 11 березня.

У Московському Патріархаті УНІАН підтвердили факт існування такого листа, відзначивши, що своїм зверненням в адресу В.Зубкова Патріархат не брав на себе ніяких зобов`язань, а лише відреагував на прохання галузевої громадської організації України. При цьому підкреслювалося, що різного роду прохань і звернень на ім`я Патріарха Кирила приходить достатньо багато, і Патріархат прагне не залишати їх без уваги.

Інакше як жестом відчаю звернення Союзу хіміків до Московського Патріархату не назвеш. Ситуація дійсно складається украй важка. Про це йдеться і в листі Союзу хіміків до Президента України. У ньому наголошується, що перспективи розвитку галузі слабо простежуються в умовах стрімкої втрати конкурентоспроможності. Як відомо, з 1 квітня вартість природного газу, який є для багатьох підприємств хімпрому України не тільки паливом, але і сировиною, може вирости до 320 дол. за 1 тис. кубометрів. Хіміки констатують, що нова ціна приведе до зупинки підприємств, що виробляють мінеральні добрива. Вони просять залишити для підприємств, що використовують газ як сировину, ціну газу на рівні 1584,4 грн., майже удвічі нижче очікуваної. Проте хіміки чудово розуміють, що дешевий газ для них означає необхідність виділення відповідних дотацій з держбюджету, а їх, швидше за все, не буде. Альтернативні варіанти здешевлення «блакитного палива» (зокрема, перехід на зріджений газ) вимагають не тільки значних вливань, але й 2-3-х років для реалізації, тоді як питання про виживання постане вже завтра.

Церковне лобі – російське know how

Але експерти, особливо опозиційні, сантиментів позбавлені геть. Так, у екс-радника прем`єр-міністра України з енергетичних питань, члена Комітету Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу Олександра Гудими звернення до церкви викликало здивування. «За всі роки української незалежності я не чув ні про одне клопотання і ні про одне рішення уряду або Президента України з економічних питань, яке б проходило по лінії церкви. У Росії подібні прецеденти є. Зокрема, російська православна церква лобіює питання, пов`язані з виробництвом парафіну, – існують певні структури, яким надається ексклюзивне право переробляти сиру нафту в парафін, для внутрішніх потреб церкви. Це внутрішня справа Росії і її церкви. Але, з погляду української конституції, лобіювання церквою інтересів окремих підприємств є ненормальним», - підкреслює А.Гудима.

Він вважає, що звернення до Московського Патріархату створює небезпечний прецедент – у разі задоволення клопотання приклад хіміків можуть наслідувати й інші галузеві об`єднання, що приведе до анархії на газовому ринку країни.

При цьому експерт задається питанням щодо причин зацікавленості церкви у відстоюванні чиїх-небудь економічних інтересів. «Якщо якась громадська організація щось лобіює, то за умовчанням в цьому присутній інтерес самого лобіста. Важко повірити, що прямий лобізм в даному випадку може бути абсолютний безкорисливим», - відзначає А.Гудима.

Разом з тим він вважає, що “Газпром” навряд чи піде на укладення прямих контрактів з хімічними підприємствами України. “Сьогодні “Газпром” має з Україною чіткі домовленості, підписані Юлією Тимошенко в січні 2009 року, і ці домовленості Росію влаштовують”, - додав він.

На газовому ринку України росіян ніхто не чекає?

Прямий вихід “Газпрому” або його дочірніх компаній на газовий ринок України – украй сумнівний. Як вважає А.Гудима, це створить проблеми для компаній, які контролює найближче оточення нинішнього Президента. “Зокрема, якщо вірити Дмитру Фірташу, він контролює 2/3 українських облгазів і навряд чи захоче віддавати цей ринок росіянам”, - вважає експерт.

Як відомо, росіяни вже висловили зацікавленість у відкритті українського ринку для прямих поставок газу споживачам. Так, директор Фонду національної енергетичної безпеки РФ Костянтин Симонов не виключає, що Росія може піти на поступки для України у питаннях ціни на газ, але не «за так». «Компроміс певний може бути знайдений, але і Україна в цій ситуації повинна піти на певні поступки. Я думаю, що таким кроком могла б стати лібералізація українського газового ринку. Тобто, відкрити продавцям газу доступ до кінцевих споживачів», – пояснив російський експерт.

Сьогодні єдиним продавцем газу на внутрішньому українському ринку залишається «Нафтогаз». Працююча у нас дочірня структура «Газпрому» – компанія «Газпромзбут-Україна» – зобов`язана купувати газ у «Нафтогаза», а потім поставляти його кінцевим споживачам.

На думку А.Гудими, “Нафтогаз” абсолютно не зацікавлений в приході російських компаній на ринок України. “Фінансовий стан “Нафтогазу”, останнім часом і без того складний, безпосередньо залежить від продажів газу на внутрішньому ринку. Якщо виходити з інтересів держави, то “Нафтогаз” повинен виступати однозначно проти”, - підкреслив експерт.

З коментаря А.Гудими можна зробити висновок, що в українському уряді з приводу клопотання Союзу хіміків можуть сформуватися дві прямо протилежні позиції. Цим воно нагадуватиме “гаряче коханого” попереднім Кабміном Дмитра Фірташа, який, з одного боку, не захоче позбавлятися прибутку, що надходить від підконтрольних йому облгазів, а з іншого, будучи крупним власником хімічних активів, буде не проти одержувати дешевший газ безпосередньо від російських постачальників.

Як відзначив А.Гудима, на сьогоднішній день пріоритетними в газових питаннях повинні бути інтереси держави, а не окремих галузей промисловості. «У квітні доведеться розраховуватися за російський газ, а це сума більше 700 млн. дол.», - нагадав він.

Московський Патріархат поповнив лави прибічників лібералізації газового ринку України

Тим часом, прямі контракти хімпідприємств з «Газпромом» це, безумовно, - крок на зустріч здоровій конкуренції на внутрішньому ринку газу. Про необхідність його лібералізації говорив і уряд Юлії Тимошенко, правда, так нічого для цього і не зробивши.

Як вважає незалежний експерт з енергетичних питань Олександр Нарбут, нова влада поки не сформулювала свою позицію щодо енергетичної стратегії України. «Тобто, чи буде «Нафтогаз» ключовим гравцем на українському ринку газу або ж на його місці мають з’явитися інші компанії, які відповідатимуть за весь комплекс питань, але кожна в своїй сфері, що відповідає нашим зобов`язанням, брюссельської декларації, поки не ясно», - пояснює експерт.

При цьому А.Нарбут підкреслює, що є прихильником ліберальної ринкової моделі газового ринку України. «Якщо виходити з ліберальної моделі ринку, то чим вище конкуренція, тим нижче ціна газу для споживача. До того ж, існує торішня постанова Кабміну, яка дозволяє українським металургам і хімікам самостійно виходити на прямі контракти з постачання газу. Але на практиці свої права ні хіміки, ні металурги не використали», - відзначив А.Нарбут. «Безумовно, «Нафтогаз» зацікавлений в тому, щоби не втратити цих клієнтів, хоч би на той період, поки відбуватиметься його реформування. Навіть присутність на ринку «Газпромзбут-Україна» не на користь «Нафтогазу», оскільки без цієї компанії він міг би одержувати з українського ринку ще більший прибуток. Тим паче “Нафтогаз” не зацікавлений на укладенні прямих контрактів хімпромом», - пояснив експерт.

Він вважає, що українські хіміки заслужать аплодисментів, якщо їм вдасться укласти прямий контракт на покупку російського газу, який піде на користь вітчизняній промисловості – чим менше посередників в газових контрактах, тим нижче ціна газу і вище конкурентоспроможність української продукції.

На думку А.Нарбута, звернення хіміків зайвий раз свідчить про погану організацію українського газового ринку. «Слід прискорити роботу над законопроектом про ринок природного газу, а після його широкого публічного обговорення передати на голосування в парламент. Таким чином, будуть створені правила гри на ринку газу, які й викличуть його трансформацію», - підкреслює А.Нарбут.

На закінчення не можна не відзначити, що А.Нарбут, як і його колега, висловив подив щодо каналів, через які Союз хіміків України вирішив звернутися до «Газпрому». З іншого боку, якщо результат виявиться позитивним, є сенс розповсюдити практику подібних звернень, задіявши на користь української промисловості зв`язки і вплив Головного раввінату чи Ради муфтіїв. Зрештою, можна і до Ватикану дійти.

Антон Лосєв (УНІАН)