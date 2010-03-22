НАК «ЕКУ» доручено відновити докризовий експорт електроенергії

Міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО доручив новоназначенному президенту НАК «Енергетична компанія України» Петру ОМЕЛЯНОВСЬКОМУ відновити докризові обсяги експорту української електроенергії в країни Східної Європи.

Відповідне доручення міністр озвучив сьогодні під час представлення П.ОМЕЛЯНОВСЬКОГО трудовому колективу НАК «ЕКУ», повідомляє прес-служба компанії.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня ц.р. Кабінет міністрів України призначив президентом НАК «Енергетична компанія України» 47-річного Петра ОМЕЛЯНОВСЬКОГО, який до цього працював генеральним директором ВАТ «Західенерго».

П.ОМЕЛЯНОВСЬКИЙ обійняв посаду президента НАК «ЕКУ» вдруге. Він уже керував компанією з грудня 2005 року по серпень 2006 року.

Україна з 1 березня ц.р. припинила експорт електроенергії в Румунію, Угорщину і Словаччину. Припинення експорту було зумовлене дефіцитом вугілля газової групи на складах Бурштинської ТЕС і відсутністю заявок з боку компаній-експортерів, які придбали на аукціонах право здійснювати експорт з Бурштинського енергоострова.

Довідка УНІАН. Україна в 2009 році скоротила експорт електроенергії на 49,2%, або на 3,867 млрд. кВт/год., порівняно з 2008 роком – до 4 млрд. кВт/год. Минулого року Україна експортувала електроенергію в Словаччину, Угорщину, Білорусь, Польщу і Румунію. Експорт електроенергії здійснювало "Укрінтеренерго", яке купувало її на Оптовому ринку електроенергії за встановленим Національною комісією регулювання електроенергетики тарифом.

У 2008 році Україна скоротила експорт електроенергії на 14,5%, порівняно з 2007 роком – до 7,868 млрд. кВт/год. У вартісному відношенні обсяги експорту української електроенергії в 2008 році зросли на 26,8%, або 101,6 млн. дол., – до 480,4 млн. дол.