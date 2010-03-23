Українська делегація прибула до Москви

Українська делегація на чолі з міністром палива та енергетики Юрієм БОЙКОМ прибула до Москви для перемовин щодо газових питань.

Як повідомив кореспондентові УНІАН начальник Управління зі зв’язків з громадськістю та ЗМІ НАК “Нафтогаз України» Валентин ЗЕМЛЯНСЬКИЙ, у складі делегації також є новий голова правління НАК Євген БАКУЛІН. Також він зазначив, що, за попередніми розрахунками, делегація повернеться до Києва сьогодні.

Як повідомляв УНІАН, на перемовинах планують обговорити питання створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо користувачам України в ув’язці зі зниженням ціни на газ для України.

Нагадаємо, 11 березня ВРУ затвердила Юрія БОЙКА на посаді міністра полива та енергетики України.

17 березня Кабінет міністрів України призначив Євгена БАКУЛІНА головою правління НАК «Нафтогаз України».