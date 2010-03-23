В Україні реалізація бензину через АЗС скоротилася на 11%

Реалізація бензину в Україні через мережу АЗС, яка має 6 230 одиниць, у лютому цього року скоротилася на 11% порівняно з лютим 2009 року, до 217,3 тис. тон, а дизельного палива – збільшилася на 6,9% – до 114,6 тис. тон. Про це УНІАН повідомили у Державному комітеті статистики.

У повідомленні зазначають, що серед реалізованого бензину 55,1% було марок А-94-98, 39,6% – А-90-93, 5,3% – А-72-80.

У лютому цього року. через мережу АЗС продали в роздріб світлих нафтопродуктів на загальну суму 3,097 млрд. грн., з якої 2,182 млрд. грн. (70,4%) склав роздрібний товарооборот від продажу бензину моторного и 0,915 млрд. грн. (29,6%) – від продажу дизельного пального.

На 1 березня на АЗС у залишках було 127,7 тис. тон бензину та 55,3 тис. тон дизельного пального.