На газовий ринок повертається команда «РосУкрЕнерго»

До керівництва газовим ринком в Україні повертається команда «РосУкрЕнерго».

Як повідомили УНІАН у прес-службі БЮТ, таку думку висловив народний депутат від БЮТ, член Комітету ВРУ з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки Олександр ГУДИМА.

За його словами, олігарх Дмитро ФІРТАШ встановлює абсолютний контроль у газовій сфері України, про що свідчать останні кадрові призначення у двох ключових держпідприємствах – «Укргазвидобування» та «Укртрансгаз».

«Призначення близьких до ФІРТАША людей на ці об’єкти свідчать, що він разом з ЛЬОВОЧКІНИМ та БОЙКОМ фактично захопили газовий сектор України і встановлюють там свою диктатуру. До керування газовим ринком повертається команда «РосУкрЕнерго», - сказав народний депутат.

За його словами, те, що ФІРТАШ встановив контроль на українському газововму ринку – лише початок. «Насправді він націлюється на великі дивіденди. Думаю, через деякий час ФІРТАШ зможе підім’яти під себе нафтовий сектор, прибравши до рук ще й «Укрнафту» та «Укртранснафту», - підкреслив О.ГУДИМА.

Як повідомляв УНІАН, директором ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України» призначено екс-менеджера Ostchem Holding AG (Австрія) Сергія ВИНОКУРОВА. Він почав виконувати обов’язки директора ДК «Укртрансгаз» з 22 березня.

51-річний С.ВИНОКУРОВ до призначення на посаду директора ДК «Укртрансгаз» працював виконавчим директором ТОВ Ostchem Україна. Входив до складу ради директорів Ostchem Holding. ТОВ «Ostchem Украина» є дочірньою компанією Ostchem Holding AG, яка входит до Group DF співвласника RosUkrEnergo Дмитра ФІРТАША.

Директором дочерньої компанії «Укргазвидобування» НАК «Нафтогаз Украини» призначений Юрій БОРИСОВ.

За даними офіційного сайту Group DF, що її контролює співвласник RosUkrEnergo A.G. Д.ФІРТАШ, до цього призначення Ю.БОРИСОВ обіймав посаду генерального директора компанії Ostchem Holding AG та члена ради директорів Group DF.