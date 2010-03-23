Росія уже втратила інтерес до газового консорціуму. Таку думку висловив експерт Дмитро ВИДРІН в коментарі інтернет-ресурсу “Гарт”.

За його словами, у теперішніх умовах, коли йде формування світового ринку газу, єдине, на що може сподіватися Україна у газовиз відносинах з Росією – це адекватні ринкові ціни на блакитне паливо.

«Просити у Росії низьку ціну на газ – те ж саме, що поїхати до МЕРКЕЛЬ з пропозицією, щоб мерседеси в Українї продавались не по 100 тис. доларів, а по 50 тис., чи щоб Куба продавала у півціни лом, французи – шампанське», – зазначив експерт.

На його думку, треба домовлятися про те, щоб ціна на газ не була вищою від ринкової. «Випрошувати преференції – це вже в минулому. Треба пропонувати нові спільні проекти, на прибутках від яких Росія могла б, до прикладу, збільшити видобуток газу. Це може бути не транзит. А виробництво труб для Північного та Південного потоків, – пояснив Д.ВИДРІН. – Насправді, Росія уже втратила інтерес до газововго консорціуму, хоча б тому, що вона у будь-якому випадку буде добудовувати Північний та Південний потоки, і в Росії не буде газу, щоб повністю завантажити ще й український напрямок. Якщо два роки тому Росія вмовляла нас створити консорціум, щоб не будувати газопроводи в обхід, то зараз усе навпаки».

Експерт також зазначив, що через рік-два буде створено світовий газовий ринок, де усі повинні будуть грати за визначеними правилами. «Незабаром буде створено світову газову біржу, де ціна на блакитне паливо буде котируватися так само, як зараз ціна на нафту на Лондонській чи Міланській нафтових біржах. Тому єдине, на що може сподіватися Україна, - ринкові ціни на газ», – додав він.