Енергетики просить відмінити мораторій на підвищення цін на електроенергію

Незалежна профспілка енергетиків України звернулася до Президента Віктора ЯНУКОВИЧА з проханням відмінити мораторій на підвищення цін на електроенергію для промислових споживачів, а також підвищити до економічно обгрунтованого рівня ціни на електроенергію для населення.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН заявив голова профспілки Валерій ПОГОРЕЛИЙ з посиланням на офіційного листа профспілки, направленого Президентові за підписом профспілок 13 енергопостачальних компаній.

За його словами, в 2008-2009 рр. держава в особі регулятора Національної комісії регулювання електроенергетики поставила енергогенеруючі і енергопостачальних компанії в умови фактичних донорів вугільної, хімічної і металургійної промисловості, а також населення. Так, відзначив В.ПОГОРЕЛИЙ, сьогодні за середнього тарифу для населення 20,4 коп. за кВт/год. населення фактично оплачує лише 30% реальної собівартості вироблюваної електроенергії. Відпускні тарифи для населення переглядалися востаннє ще в 2006 році, при цьому за цей період вартість вугілля і його транспортування для генеруючих компаній зросла в 2,2 і 1,5 разу відповідно, вартість газу – в 3,7 разу, відзначив В.ПОГОРЕЛИЙ.

Це, сукупно із встановленням пільгових тарифів для підприємств ГМК і хімпрому в рамках чинного мораторію, призвело до значного зростання обсягу дотаційних сертифікатів у структурі оптової ринкової ціни, який за підсумками 2009 року становив 15,4 млрд. грн. При цьому 85,4% вказаної суми є дотації населенню. На цьому тлі з листопада 2008 року «Енергоринок» не в повному обсягу компенсує обленерго збитки з постачання електроенергії пільговим категоріям споживачів. Станом на початок поточного року, сума неповернених дотаційних сертифікатів досягла 502,5 млн. грн.

В.ПОГОРЕЛИЙ також повідомив, що у своєму листі енергетики просять Президента припинити практику вилучення регулятором коштів з тарифу компаній, які призначаються на реалізацію інвестиційних програм, відновити стягування плати за приєднання до мереж, а також перейти на прозору систему тарифоутворення щодо обленерго.

Крім того, профспілка просить Президента зобов`язати НКРЕ виконувати власну постанову про методику визначення фонду оплати праці працівників енергопостачальних компаній.