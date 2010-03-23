Гідроелектростанції України готові до повені

Всі гідроелектростанції України готові до пропуску повеневої води.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив голова правління ВАТ «Укргідроенерго» Семен ПОТАШНИК.

«Всі гідростанції і на Дніпрі, і на Дністрі, готові до пропуску повеневої води», - сказав він.

За словами Семен ПОТАШНИК, всі греблі оглянуті, і на сьогодні є офіційні документи, що вони готові до пропуску води.

Разом з тим він зауважив, що за останній тиждень спостерігається покращення ситуації з пропуском води. У водосховищах зроблений певний запас для концентрації води і подальшого її регулювання. У зв’язку з цим Семен ПОТАШНИК висловив впевненість, що греблі всіх каскадів готові, в тому числі й до кригоходу.