Cтворення ГТК порушує інтереси України

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявляє, що створення міжнародного газотранспортного консорціуму для управління українською ГТС не відповідає інтересам України.

Про це він заявив в інтерв’ю «5 каналу».

На думку В.ЮЩЕНКА, таку ж політику проводили колишні прем’єр-міністри Юлія ТИМОШЕНКО і Віктор ЯНУКОВИЧ, чинний український Президент.

«Але їм цього ніхто не дасть. Власне кажучи, це не відповідає національним інтересам», – заявив В.ЮЩЕНКО.

На ремарку ведучого, що нова влада обґрунтовує створення міжнародного консорціуму необхідністю зберегти транзитні потужності України, В.ЮЩЕНКО зауважив, що «це є дурниці», адже потреба Європи в газі об’єктивно збільшується.

Він також висловив переконання, що «у Верховній Раді не знайдеться 226 безвідповідальних депутатів – якщо вони українці, – щоб проголосувати і передати у концесію, чи в оренду, чи в управління українську газотранспортну систему».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Москві відбулися українсько-російські переговори з газових питань, на яких планувалося обговорити, зокрема, створення газотранспортного консорціуму, надання російській стороні можливості продавати газ безпосередньо споживачам України в обмін на зниження ціни російського газу для України.

Про результати переговорів наразі невідомо.

Раніше, 19 березня, перший віце-прем`єр-міністр України Андрій КЛЮЄВ заявив, що уряд ініціює створення тристороннього консорціуму України, Росії і Євросоюзу і подальшу передачу української газотранспортної системи у концесію.

Ця теза також була однією з передвиборних обіцянок кандидата у президенти В.ЯНУКОВИЧА.