ВАТ «Газпром» стурбований меншими, ніж передбачено контрактом, обсягами закупівлі НАК «Нафтогаз України» природного газу в I кварталі 2010 року.

Як повідомили УНІАН в управлінні інформації «Газпрому», про це заявив учора голова правління «Газпрому» Олексій МІЛЛЕР за підсумками зустрічі з міністром палива й енергетики України Юрієм БОЙКОМ.

За інформацією управління, сторони обговорили питання постачань російського газу в Україну. На зустрічі зазначалося, що в I кварталі 2010 року НАК «Нафтогаз України» відбирає менше газу, ніж передбачено контрактом. У зв`язку з цим особливої актуальності набуває питання забезпечення необхідних обсягів закачування газу в українські ПСГ до початку осінньо-зимового періоду 2010-2011 років.

«Ми повинні виходити з того, що НАК «Нафтогаз України» до початку осінньо-зимового періоду 2010-2011 років повинен підійти, маючи в підземних сховищах необхідний обсяг газу, щоб без проблем пройти осінньо-зимовий максимум», – сказав О.МІЛЛЕР.

Він відзначив, що рішення цього завдання необхідне як для забезпечення газозабезпечення споживачів України, так і для надійного транзиту російського газу до Європи.

У свою чергу Ю.БОЙКО на зустрічі відзначив, що нове керівництво українського паливно-енергетичного комплексу націлене на оновлення відносин з «Газпромом» і вибудовування справедливого, взаємовигідного партнерства в газовій галузі.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали два контракти:

- купівлі-продажу на період з 2009 по 2019 рік;

- про обсяги й умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 по 2019 рік.

24 листопада 2009 року ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в обсягу 33,75 млрд. куб. м.