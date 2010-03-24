Україна скоротила транспортування нафти на 30%

Транспортування нафти нафтопровідною системою України, за оперативними даними. У січні-лютому цього року скоротилося на 29,9%, або на 2,019 млн. тон, порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 4,731 млн. тон.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Мінпаливенерго.

У повідомленні зазначають, що при цьому транзит в країни Європи у січні-лютому склав 3,216 млн. тон нафти, що на 39,5%, або на 2,096 млн. тон менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-лютому філіал ВАТ «Укртранснафта» «МН Дружба» загалом протранспортував 3,271 млн. тон нафти, що на 26,0% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

Філіал ВАТ «Укртранснафта» «Придніпровські магістральні нафтопроводи» перекачав нафти 1,460 млн. тон, що на 37,3% менше, ніж за аналогічний період 2009 року.

У січні-лютому частка транзитного об’єму перекачки нафти у загальному об’ємі нафтоперекачування склала 68,0%, а частка нафтоперекачки на нафтопереробні підприємства України - відповідно 32,0%.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році транспортування нафти нафтопровідною системою України зменшилось на 5,9%, чи на 2,431 млн. тон, порівняно з 2008 роком, до 38,535 млн. тон. При цьому транзит в криїни Європи у 2009 році склав 29,112 млн. тон нафти, що на 11,4%, чи на 3,731 млн. тон менше, ніж за 2008 рік.

Довідка УНІАН. Нафтотранспортна система України знаходиться в експлуатації ВАТ «Укртранснафта» (входить в структуру НАК «Нафтогаз України») та включає у себе 18 нафтопроводів загальною довжиною 4569 км, 51 ннафтоперекачувальну станцію (НПС), 11 резервуарних парків загальною ємністю 1010 тис. кубометрів. Роботу НПС забезпечують 176 насосних агрегатів загальною потужністю електродвигунів 356,9 тис. кВт.