Керівництво ПЕК оновить стосунки з «Газпромом»

Нове керівництво українського паливно-енергетичного комплексу націлене на оновлення стосунків з ВАТ "Газпром" (Росія) і вибудовування справедливого, взаємовигідного партнерства в газовій галузі.

Як повідомили УНІАН в прес-службі ВАТ "Газпром", про це сказав міністр палива і енергетики України Юрій БОЙКО в ході робочої зустрічі з головою правління ВАТ "Газпром" Олексієм МІЛЛЕРОМ у вівторок в Москві.

У повідомленні зазначають, що сторони обговорили питання постачання російського газу в Україну.

На зустрічі відмітили, що в I кварталі 2010 року НАК "Нафтогаз України" відбирає менше газу, ніж передбачено контрактом. У зв`язку з цим особливо актуальним стає питання забезпечення необхідних об`ємів закачування газу в українські сховища на початок осінньо-зимового періоду 2010-2011 років.

"Ми повинні виходити з того, що НАК "Нафтогаз України" до початку осінньо-зимового періоду 2010-2011 років повинен підійти, маючи в підземних сховищах необхідний об`єм газу, щоб без проблем пройти осінньо-зимовий максимум", - сказав А.МІЛЛЕР.

Він зазначив, що вирішення цього завдання потрібне як для забезпечення газопостачання споживачів України, так і для надійного транзиту російського газу до Європи.

Довідка УНІАН. 19 січня 2009 року ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали два контракти: купівлі-продажу на період з 2009 до 2019 року і про об`єми та умови транзиту природного газу через територію України на період з 2009 до 2019 року.

24 листопада 2009 року ВАТ "Газпром" і НАК "Нафтогаз України" підписали доповнення до контракту купівлі-продажу природного газу, відповідно до яких річна контрактна кількість газу на 2010 рік встановлена в об`ємі 33,75 млрд. куб. м.