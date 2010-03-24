«Нафтогаз» скоротив платежі в бюджет на 25,7%

Підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", у січні-лютому скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 25,7% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, - до 4 млрд. 885,5 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міністерства палива та енергетики України.

У повідомленні зазначають, що в цілому підприємства, які належать до Мінпаливленерго, у січні-лютому скоротили платежі до бюджетів усіх рівнів на 20,9% порівняно з аналогічним періодом 2009 року, до 6 млрд. 222,5 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету - 5 млрд. 862,4 млн. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2009 році підприємства, що входять в структуру НАК "Нафтогаз України", збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 59,5% порівняноі з 2008 роком, до 41 млрд. 603,9 млн. грн.

Загалом, підприємства, що належать до Мінпаливенерго, у 2009 році збільшили платежі до бюджетів усіх рівнів на 47,1% порівняно з 2008 роком до 48 млрд. 409,4 млн. грн., у т.ч. до Держбюджету - 47 млрд. 369,4 млн. грн.