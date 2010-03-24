«Газ України» буде обмежувати газопостачання підприємств ТКЕ

ДК "Газ України" на виконання доручення НАК "Нафтогаз України" обмежуватиме газопостачання підприємств комунальної теплоенергетики (ТКЕ), які накопили значну заборгованість за спожитий природний газ і не надали ДК "Газ України" графіки її погашення.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі ДК "Газ України".

У повідомленні зазначають, що рішення щодо обмеження газопостачання приймаьть за підсумками нарад, які проводять фахівці ДК "Газ України" з керівниками підприємств ТКЕ-боржників і місцевих органів влади, з метою приведення споживання природного газу підприємствами ТКЕ до рівня підтверджених ресурсів, а також забезпечення повних і своєчасних розрахунків за спожитий енергоресурс.

На 23 березня 2010 року наради проведено з представниками місцевих органів влади і підприємств ТКЕ Житомирської, Черкаської, Чернігівської, Вінницької, Сумської, Кіровоградської, Одеської, Рівненської, Київської областей та м. Києва.

Прийнято рішення про обмеження газопостачання підприємств комунальної теплоенергетики, які не дотримують дисципліну газоспоживання, нарощують заборгованість за спожитий природний газ і не надали ДК "Газ України" затверджені графіки погашення заборгованості.

Це, зокрема, КП "Теплопостачання міста Одеси", ВАТ "Одеська ТЕЦ", КП "Житомиртеплоенерго", ЗАТ "Тепловоденергія" (м. Кам'янець-Подільський), КП "Бердичівтеплоенерго", КП "Васильківтепломережа", КПП "Теплоенергопостач" (р. Ірпінь), КП "Малинтеплоенерго", ПКПП "Теплокомунсервіс" (р. Ірпінь), КП "Біловодскло" (Луганська обл.) "Березаньтепломережа" (Київська обл.), КП "Теплосервіс" (р. Коростишев).

ДК "Газ України" і надалі вживатиме заходів з забезпечення повної оплати підприємствами ТКЕ вартості спожитого природного газу, укріплення дисципліни розрахунків за газ, йдеться у повідомленні.

Також компанія зазначає, що значна заборгованість підприємств ТКЕ за природний газ ускладнює акумуляцію НАК "Нафтогаз України" засобів для своєчасних і повних розрахунків за імпортований природний газ.

Довідка УНІАН. Борг підприємств ТКЕ перед ДК "Газ України" за газ, спожитий в опалювальному сезоні 2009-2010 рр. (з 01.10.1009), складає 4,22 млрд. грн., а рівень їх розрахунків - 52%. Також значною є заборгованість за природний газ, спожитий в минулому опалювальному сезоні 2008-2009 рр. (борг - 1,98 млрд. грн., рівень розрахунків - 78%). Окрім того, АЕК "Київенерго" заборговувала за спожитий у 2009-2010 рр. природний газ 1,95 млрд. грн. (рівень оплати в 2010 р. - 39%).

Згідно з положеннями ст. 13 Закону України "Про теплопостачання" відповідальність за теплопостачання покладена на органи місцевого самоврядування.

Відповідно до вимог постанови Кабінету міністрів України від 27.12.2001 р. №1729 імпортований природний газ реалізується в Україні лише за умови стовідсоткової оплати споживачами використаного природного газу.