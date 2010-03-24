Акціонерам «Полтаваобленерго» вдалося провести збори

Акціонери енергозабезпечувальної компанії ВАТ "Полтаваобленерго" в середу, 24 березня, уперше з 2001 року змогли зібрати кворум і провести збори акціонерів товариства.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, для участі в зборах реєструвалися акціонери, що володіють сумарно близько 72% акцій "Полтаваобленерго".

У компанії доки не уточнюють підсумків голосування з питань, внесених до порядку денного.

Нагадаємо, порядок денний сьогоднішніх зборів включав питання зміни голів та членів наглядової ради, ревізійної комісії і правління товариства.

Акціонери обленерго також планували внести зміни і доповнення до статуту і внутрішніх нормативних документів, реорганізуватися із закритого АТ у відкрите АТ, перевести акції товариства у бездокументну форму, змінити реєстратора і розподілити прибуток, отриманий за підсумками 2009 року.

"Полтаваобленерго" не могло провести збори акціонерів упродовж 9 років через конфлікт акціонерів. Останні збори акціонерів товариства відбулися в 2001 році.

Довідка УНІАН. ВАТ "Полтаваобленерго" займає монопольне становище на ринку енергопостачання Полтавської області.

Нині близько 72% акцій "Полтаваобленерго" контролюють структури Ігоря КОЛОМОЙСЬКОГО і Костянтина ГРИГОРИШИНА, ще 25%+1 акція обленерго належать державі і знаходяться в управлінні Фонду держмайна.

У 2009 році компанія збільшила чистий прибуток в 2,8 раза порівняно з 2008 роком, - до 55,386 млн. грн.