Світові ціни на нафту знизилися

Ціни на нафту на світових ринках у середу, 24 березня, знизилися на тлі побоювань інвесторів щодо фінансових проблем Греції і Португалії, а також на тлі зміцнення американського долара по відношенню до євро, повідомляє РІА Новости.

У середу міжнародне рейтингове агентство Fitch понизило суверенний рейтинг Португалії з "АА" до "АА-" з "негативним" прогнозом. В агентстві відзначили, що існує вірогідність погіршення ситуації у сфері держфінансів країни у середньостроковій перспективі. Також зберігається напружена ситуація навколо іншої країни-учасниці європейського валютного союзу - Греції, якою протягом найближчих двох місяців належить виплатити або рефінансувати близько 20 мільярдів євро держборгу.

На нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф`ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil впала на 1,30 долара - до 80,61 долара за баррель.

Ціна травневих ф`ючерсів на північноморську нафтову суміш марки Brent Crude Oil на лондонській біржі IСE (InterContinental Exchange Futures) за підсумками торгів знизилася на 1,08 долара - до 79,62 долара за баррель.