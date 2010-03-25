На жодні газові поступки Києву Москва поки що не збирається – ЗМІ

На жодні поступки для України в газовій сфері Москва поки йти не має наміру. Про це пише сьогодні російська газета «КоммерсантЪ» з посиланням на джерела в уряді РФ.

За інформацією газети, під час сьогоднішніх переговорів у Москві прем`єрів РФ і України Володимира ПУТІНА і Миколи АЗАРОВА головним стане вибудовування нової схеми відносин в газовій сфері. При цьому, як стало відомо «КоммерсантЪ», Москва вже дала зрозуміти Києву, що створення газотранспортного консорціуму за участю "Газпрому" - недостатня плата для зниження цін на газ для України. «Москва наразі добивається перегляду підсумків переділу власності в Україні в період правління Віктора ЮЩЕНКА, коли багато російських олігархів втратили активи в країні», пише «КоммерсантЪ».

Газова тема все ж обіцяє бути ключовою - на початку тижня її вже обговорював з керівництвом "Газпрому" новий міністр палива й енергетики України Юрій БОЙКО і новий глава НАК "Нафтогаз України" Євген БАКУЛІН. За даними "Ъ", делегація з Києва запропонувала пакетну угоду про створення газотранспортного консорціуму для управління української ГТС у складі компаній з Росії, ЄС і України, в якому "Газпрому" також пропонувався прямий вихід на внутрішній український ринок газу. В обмін Київ розраховує на суттєве зниження ціни на російський газ.

Проте на жодні поступки в газовій сфері Москва поки що йти не збирається. Як пояснило "Ъ" джерело в уряді РФ, "нас повністю влаштовує контракт від 19 січня 2009 року по газу, і перш, ніж погоджуватися на внесення змін, потрібно зрозуміти, що Росія одержить натомість". У "Газпромі" неофіційно підтвердили "Ъ": "Якщо ми тут втратимо 3 млрд. доларів, то десь повинні їх заробити". При цьому газотранспортний консорціум не є тією платою, за яку Росія готова знизити ціни на газ для України, повідомили співрозмовники "Ъ" в уряді і в газовій монополії. "Ідея вимагає докладного аналізу і розробки нового техніко-економічного обгрунтування. Зараз не 2002 рік, і ми повинні зрозуміти, на яких умовах ми одержимо ГТС в концесію і як включити європейського партнера в консорціум у рамках обмежень третього енергопакета ЄС (забороняє одночасно володіти трубою і продавати газ - "Ъ")", - пояснило джерело в "Газпромі".

Таким чином, візит Ю.БОЙКА до Москви у вівторок успіхом не увінчався. Більше того, тепер "Газпром" стурбований тим, що в першому кварталі "Нафтогаз" відбирає менше газу, ніж передбачено контрактом, - в монополії заговорили про проблему закачування газу до українських ПСГ до початку осінньо-зимового періоду 2010-2011 років. Судячи з усього, ціна на газ залежатиме від обсягів, які готова купувати Україна.

На зустрічі двох прем`єрів буде порушено й інші питання. "Перш за все, ми хочемо одержати гарантії українського уряду щодо захисту інтересів російського бізнесу від рейдерських атак в цій країні", - пояснив співрозмовник "Ъ". Він відзначає, що В.ПУТІН неодноразово на переговорах з урядом Юлії ТИМОШЕНКО порушував питання повернення "Татнафти" пакета в 60% акцій "Укртатнафти". Крім того, минулого тижня було зроблено невдалу спробу рейдерського захоплення одного з п`яти українських облгазів у Харкові, що входять до групи "Газекс-Україна" російського підприємця Віктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА. По суті, йдеться про намір РФ добиватися перегляду підсумків переділу власності, який почався в Україні після перемоги "Помаранчевої революції". Крім того, Москва, схоже, має намір зажадати гарантій, які гарантуватимуть російським активам в Україні захист від зазіхань.

«Висока вірогідність того, що М.АЗАРОВ такі гарантії надасть.», - пише «КоммерсантЪ».

Крім того, як пояснило "Ъ" джерело в Білому домі, Росії цікавий проект з будівництва підприємства з виробництва ядерного палива, який екс-президент України В.ЮЩЕНКО обіцяв віддати американцям, а не "Росатому", який за нього боровся.