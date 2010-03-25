Нафти з Венесуели до Білорусії може йти через Україну

Україна може запропонувати Білорусі потужності нафтопроводу "Одеса-Броди" для транспортування нафти з Венесуели на білоруські нафтопереробні заводи.

Як повідомляє Європейське радіо для Білорусі, про це заявив Надзвичайний та Повноважний Посол України в Білорусі Ігор ЛИХОВИЙ на прес-конференції в Мінську.

"Я можу сказати, що справді, напевно, найдешевшій шлях – це проект "Одеса-Броди". Сарматія, консорціум. Він не потребує жодних технічних змін і грошового підживлення цього проекту. Треба лише отримати гарантію постачання нафти (з Венесуели – УНІАН)", - сказав І.ЛИХОВИЙ.

За його словами, Україна також може надати Білорусі тарифні пільги на транспортування нафти залізничним транспортом.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білоруси Олександр ЛУКАШЕНКО і Президент Венесуели Уго ЧАВЕС домовилися про організацію постачання венесуельської нафти до Білорусі. Країна змушена шукати можливості диверсифікації шляхів постачання нафти через збільшення Росією мита при постачанні своєї нафти на білоруські НПЗ.

Передбачається, що Венесуела в травні 2010 року поставить до Білорусі через Одеський порт пробну партію нафти обсягом до 80 тис. тонн, а до кінця року планує поставити до 4 млн. тонн.