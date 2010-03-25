Ющенко вірить, що ГТС залишиться українською

Колишній Президент України Віктор ЮЩЕНКО упевнений, що у Верховній Раді не буде достатньої кількості голосів депутатів для ухвалення рішення про передачу української газотранспортної системи у концесію.

Про це він заявив в інтерв`ю виданню «Коммерсант-Украина» (№52 від 25 березня 2010 року).

«Але я не думаю, що в парламенті складеться така комбінація політичних сил, яка підтримає скасування закону про неможливість передачі управління ГТС. Немає таких обставин, за яких експлуатація ГТС іншою державою була б вигіднішою, ніж її використання національною монополією», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Крім того, вважає він, у країні немає такого політика, який зможе вивести ГТС з національного управління або власності.

В.ЮЩЕНКО зазначив, що у нього є своя версія того, що відбувається зараз у даному питанні. «Щоб пояснити її, я повернуся до подій річної давності. Безумовно, коли ТИМОШЕНКО підписала з Росією угоди про транзит і закупівлю газу на 10 років уперед, це була небачена в нашій історії капітуляція», - сказав він. За словами екс-президента, йдеться не лише про розміри тарифів, оскільки Росія, одержавши тоді “козирний туз, тепер вимагає: віддайте ГТС, і ми все вам пробачимо». На думку В.ЮЩЕНКА, саме тому деякі політики, не маючи національної позиції, потихеньку піднімають цю тему.