Кабмін призначив заступників голови правління «Нафтогазу»

Кабінет міністрів України розпорядженням від 24 березня 2010 року призначив заступниками голови правління Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" Євгена КОРНІЙЧУКА та Едуарда ШВИДКОГО.

Про це УНІАН повідомили в прес-центрі "Нафтогазу".

Повідомляють, що нових топ-менеджерів компанії трудовому колективу представив міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО.

Зазначимо, що Є. КОРНИЙЧУК у 2004-2005 рр. обіймав посаду заступника гендиректора з фінансів ДК "Укргазвидобування". Останніми роками обіймав керівні посади на підприємствах нафтогазової галузі.

Е. ШВИДКИЙ у 2003-2005 рр. працював на керівних посадах в дочірніх підприємствах і головній структурі НАК "Нафтогаз України". З 2005 до 2007 рр. працював заступником голови правління НАК "Надра України". У 2007-2008 рр. обіймав посади першого заступника і заступника голови правління НАК "Нафтогаз України".

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України призначив першим заступником голови правління НАК "Нафтогаз України" Володимира ТРИКОЛИЧА замість Ігоря ДІДЕНКА.

Нагадаємо, В.ТРИКОЛИЧ обіймав посаду першого заступника голови правління НАК "Нафтогаз України" в 2000-2004 рр., а в 2008-2009 рр. працював заступником голови правління НАК "Нафтогаз України".

Довідка УНІАН. НАК "Нафтогаз України" - найбільша державна вертикально інтегрована нафтогазова компанія України, підприємства якої добувають понад 97% газу і нафти в країні.

НАК займається розробкою родовищ, видобутком нафти і газу, їх транспортуванням, а також реалізацією нафтопродуктів через власну мережу АЗС.