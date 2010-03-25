Україна може запропонувати Білорусі потужності "Одеса-Броди"

Україна може запропонувати Білорусі потужності нафтопроводу "Одеса-Броди" для транспортування нафти з Венесуели на білоруські нафтопереробні заводи.

Як повідомляє Європейське радіо для Білорусі, про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України в Білорусі Ігор ЛІХОВИЙ на прес-конференції в Мінську.

"Я можу сказати, що дійсно, напевно, найдешевший шлях - це проект "Одеса-Броди". Сарматія, консорціум. Він не потребує ніяких технічних змін і грошового підживлення цього проекту. Треба лише отримати гарантію постачань нафти (з Венесуели - УНІАН) ", - сказав І.ЛІХОВИЙ.

За його словами, Україна також може надати Білорусі тарифні пільги на транспортування нафти залізничним транспортом.

Як повідомляв УНІАН, Президент Білорусі Олександр ЛУКАШЕНКО і Президент Венесуели Уго ЧАВЕС домовилися про організацію постачань венесуельської нафти в Білорусь. Країна вимушена шукати можливості диверсифікації шляхів постачань нафти через збільшення Росією мита під час постачання своєї нафти на білоруські НПЗ.

Передбачають, що Венесуела в травні 2010 року поставить в Білорусь через Одеський порт пробну партію нафти об'ємом до 80 тис. тон, а до кінця року планує поставити до 4 млн. тон.