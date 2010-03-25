У Тернопільській області збудували станцію з виробництва біоетанолу

У Тернопільській області на базі ДП "Хоростківський спиртзавод" побудували станцію з виробництва біоетанолу.

Як повідомили кореспондентові УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, у презентації станції взяли участь голова облдержадміністрації Юрій ЧИЖМАР та директор представництва концерну "Укрспирт" в Тернопільській області Ігор КОМІНКО.

У прес-службі зазначили, що станція з виробництва біоетанолу є власністю групи компаній "Техінсервіс" (Київ).

Потужність станції - 20 тис. дал, або 160 тон на добу.

Згідно з техніко-економічними даними, станція працюватиме 330 днів на рік. Для цього ДП "Хоростківський спиртзавод" потрібно 55 тис. тон меляси, з якої буде вироблено 1,65 млн. дав, або 13,7 тис. т, спирту в рік. Інше завантаження станції, ще 15 тис. дал спирту в добу, забезпечать шість спиртзаводів області, для чого потрібно 125 тис. т кукурудзи, з якої буде вироблено 4,5 млн. дал, або 37,5 тис. т, біоетанолу.

Загальна кількість виробленого біоетанолу складе 6,15 млн. дал чи 51,2 тис. т на рік.

"Завантаження станції розрахованою кількістю сировини з проектною кількістю виробленого біоетанолу позитивно позначиться на розвантаженні конкуренції ринку спирту і забезпечить 100-процентний збут, ритмічну роботу спиртзаводів, взаємодію між переробниками і сільгоспвиробниками", - сказав І. КОМІНКО.

Ю. ЧИЖМАР відзначив, що для належної роботи станції слід законодавчо врегулювати ринок виробництва і споживання біологічних видів палива і створити необхідні умови для стимулювання їх виробництва і споживання в Україні. Він нагадав, що в жовтні 2009 року до парламенту був поданий проект відповідного закону, який передбачає норми обов'язкового використання біоетанолу і біодизеля при виробництві моторного палива (у 2010 році, - не менше 2% у 2011-му - не менше 3%, в 2012-му - не менше 4%, в 2013-му - не менше 5%). "Такий закон украй потрібний і діє в усіх цивілізованих країнах. Тому ми плануємо акцентувати увагу і Президента, і прем'єр-міністра України на тому, що цей закон треба розглянути як першочерговий", - сказав Ю. ЧИЖМАР.