У Криму ціни на бензин та дизпаливо зросли на 35-55 коп.

У Автономній Республіці Крим за минулий тиждень з 18 до 25 березня роздрібні ціни на бензин і дизельне паливо зросли на 0,35-0,55 грн.

Про це повідомили УНІАН в Головному управлінні статистики в АРК.

За даними управління, на 25 березня на кримських АЗС ціна бензину марки А- 95 виросла з 7,68-7,98 грн. до 8,05-8,35 грн. за 1 літр, А- 95 (premium) - з 8,10-8,15 грн. до 8,55-8,70 грн. за 1 літр. Ціна 1 літра бензину марки А- 92 виросла з 7,20-7,50 грн. до 7,55-7,85 грн., А- 80 - з 6,65-6,95 грн. до 7,05-7,40 грн.

Окрім того, за минулий тиждень на кримських АЗС ціна дизельного палива збільшилася з 6,64-6,95 грн. до 7,06-7,35 грн. за 1 літр.