Білорусь подала до суду СНД позов проти Росії

Білорусія подала до економічного суду СНД позов проти Росії з приводу стягування нафтових мит. Про це повідомив в четвер представник прес-служби білоруського Міністерства юстиції.

"Міністерство юстиції звернулося до економічного суду СНД, що виконує функції суду ЄврАзЕС, з позовною заявою щодо правомірності стягування вивізних митних зборів на продукти переробки нафти і нафтохімічну сировину, що поставляється з Росії в Білорусію", - повідомили джерела, передає РІА "Новини".