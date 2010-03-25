Запуск Nabucco може затягнутися до 2018 року

Єврокомісар Гюнтер Еттінгер вважає, що введення в експлуатацію Nabucco може затягнутися, і газопровід почне роботу не раніше 2018 року. Про це він заявив в інтерв'ю німецькій газеті Sueddeutsche Zeitung.

Таким чином, запуск проекту може бути відкладений на чотири роки порівняно з нинішніми планами Євросоюзу. Газопровід, який поставлятиме газ з центральної Азії в Європу і забезпечить незалежність європейських держав від російських постачань, залишається "проектом престижу" для ЄС заявив Еттінгер, передає "Газета.Ru".