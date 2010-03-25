Оператори ринку повинні знизити ціни на бензин до 29 березня

Антимонопольний комітет України (АМК) порушив справу проти 15 нафтотрейдерів за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринку нафтопродуктів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконувач обов'язків голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

За його словами, справа порушена, зокрема, проти компаній: "ТНК-ВР коммерс", СП "Кершер", концерн "Галнафтогаз", ЗАТ "Укртатнафта", "УТН-схід", "ВікОйл", "Лукойл-Україна", "Альянс-холдинг" "Альфа-нафта", "Запоріжнафтопродукт", "Веста сервіс", "Укрнафта", "МС Ойл Кард", "Транспетроліум", ТД "Континіум-Галичина".

За словами О. МЕЛЬНИЧЕНКА, протягом лютого-березня роздрібні ціни на нафтопродукти в Україні були стабільними, а в період 22-23 березня на автозаправних станціях практично по усій Україні ціни на бензин А- 95 і на дизельне паливо були підвищені на 30-35 коп. одночасно.

На бензин А- 95 ціни були підняті до рівня 8,0-8,35 грн./літр (до підвищення ціна складала: мінімальна - 7,60, максимальна - 7,95 грн./літр), дизельне паливо - 7,0-7,35 грн./літр (6,60 - 6,95 грн./літр).

При цьому О. МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що таке збільшення одночасно на усій території України і в усіх операторів не може бути однаковим, оскільки у кожного оператора різні витрати, різні закупівельні схеми і так далі.

Також О. МЕЛЬНИЧЕНКО зазначив, що Антимонопольний комітет рекомендував операторам ринку нафтопродуктів знизити ціни до економічно обгрунтованого рівня і припинити дії, які порушують конкурентне законодавство. За його словами, про такі свої дії оператори повинні повідомити в АМК до 29 березня.

При цьому він додав, що у разі, якщо оператори не виконуватимуть рекомендації АМК, то Комітет враховуватиме такі вчинки нафтотрейдерів при ухваленні рішення як обтяжуючі.

Також О. МЕЛЬНИЧЕНКО додав, що можливі санкції до операторів нафторинку за порушення конкурентного законодавства можуть бути застосовані у вигляді штрафу в розмірі до 10% річного виторгу компанії.

Як повідомляв УНІАН, у кінці травня 2009 року АМК доручив своїм регіональним відділенням перевірити обгрунтованість підвищення цін на нафтопродукти. Зокрема, розслідування торкалося найбільших операторів - ВАТ "Укрнафта", ТОВ "ТНК-ВР Коммерс", ПИИ "Лукойл-Україна", ЗАТ "ЛИНИК", ТОВ "Паралель-м ЛТД", ТОВ "ТД "Континіум-Галичина", ВАТ "Концерн "Галнафтогаз", ВАТ "ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ", ЗАТ "Укртатнафта", ТОВ "НК Альфа-нафта", ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття", ВАТ "НПК Галичина" і тих підприємців, які мають ринкову частку на регіональних ринках бензинів і дизельного палива.

Нагадаємо, протягом 2009 року АМК притягнув до відповідальності 62 нафтотрейдери, які працюють на усій території України, у тому числі під брендами "Укртатнафта", "ОККО", WOG, "ЛУКОЙЛ" і т. і.