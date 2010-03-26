Азаров: Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму

Росія позитивно ставиться до ідеї створення консорціуму для модернізації газотранспортної системи (ГТС) України і готова вкладати кошти, повідомив прем`єр-міністр РФ Володимир Путін за підсумками зустрічі з Миколою Азаровим.

"Ми готові над цим працювати. Ми реалізуємо "Південний потік" і "Північний потік", звісно, це знижує наш інтерес, але він ще є, і якщо ідея буде конструктивно оформлена, готові виділяти кошти. Це предмет наших переговорів", - сказав Путін.

За його словами, Росія реалізує проекти альтернативних газотранспортних систем не для того, щоб обійти Україну, а щоб створити додаткові потужності для постачань газу в Європу.

Український прем`єр-міністр, у свою чергу, наголосив, що ідея газотранспортного консорціуму абсолютно вигідна і Росії, і Україні, і Європі. "Росія, яка будує обхідні шляхи, ще може завагатися, чи треба їй в ньому брати участь, а нам ця ідея вигідна", - сказав Азаров.