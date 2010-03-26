Нафта на NYMEX подешевшала

Ф'ючерси на нафту завершили торги в четвер з пониженням, після того, як коментарі президента Європейського центрального банку (ЄЦБ) Жан-Клода ТРІШЕ ослабили надії на те, що Греції нададуть фінансову допомогу, підштовхнувши долар США різко вгору. Зростання американської валюти зчинило тиск на деноміноровані в доларах ціни на нафту, передає ПРАЙМ-ТАСС.

Упродовж усього дня нафтові ф'ючерси торгувалися залежно від коливань на валютних ринках, які, у свою чергу, залежали від новин про фінансову ситуацію в Греції. Ця тема стала основним предметом обговорень на саміті Євросоюзу, який розпочався у четвер в Брюселі.

У кінці сесії коментарі глави ЄЦБ, який заявив, що необхідності у фінансовій допомозі Греції з боку Міжнародного валютного фонду (МВФ) немає і що замість цього будуть використані заходи економії, підштовхнули вгору американську валюту, унаслідок чого нафтові ф'ючерси закрилися за підсумками дня з пониженням.

За підсумками торгів на Нью-йоркській товарній біржі (New York Mercantile Exchange, NYMEX) котирування травневих ф'ючерсів на легку малосірчисту нафту знизилися на 8 центів до 80,53 долара за барель.

Ф'ючерси на нафту марки Brent на ICE знизилися на 1 цент - 79,61 долара за барель.

Протилежний ефект на ринки мали інші коментарі Ж.ТРІШЕ. Глава ЄЦБ ще до того, як прокоментувати участь МВФ в порятунку Греції, заявив про те, що існуючі вимоги до рейтингів паперів банків, що приймаються як забезпечення при кредитуванні, зберігатимуться і наступного року, що полегшить завдання для Греції. Ця заява посприяла зростанню євро проти долара до початку нью-йоркської сесії і допомогла котируванням найближчих ф'ючерсів на нафту вирости на цілий 1%.

Ще до того, як заява Ж. ТРІШЕ щодо участі МВФ в порятунку Греції зіштовхнула ціни на нафту донизу у кінці торговельної сесії, вони то росли, то знижувалися протягом дня. Підтримка з боку зниження долара урівноважувалася звітом, що вийшов у середу, який свідчив про значне збільшення запасів нафти в США. Ці дані явно вказали на те, що базовий попит на бензин і далі слабкий.

Управління енергетичної інформації повідомило про зростання запасів нафти в США 13-19 березня на 7,25 млн барелів, тоді як очікувалося зростання на 1,4 млн барелів. Збільшення запасів стало наймасштабнішим за декілька місяців.

Навіть після негативних даних щодо запасів ціни на нафту не продемонстрували масштабного падіння і зуміли відновити позиції на торгах в середу, і на початку торгів в четвер спостерігалося продовження цієї динаміки.

У четвер уранці Міністерство праці США повідомило про зниження числа заявок на допомогу з безробіття на останньому тижні на 14 000 до 442 000. Число заявок знизилося у два рази більше, ніж очікували економісти, і досягло найнижчого рівня з кінця 2008 року.

Зниженню цін на нафту в четвер також сприяло падіння цін на природний газ.

Котирування квітневих ф'ючерсів на бензин RBOB знизилися за підсумками торгів на 35 пунктів, або на 0,2%, до 2,2177 долара за галон. Котирування квітневих ф'ючерсів на паливневий мазут знизилися на 14 пунктів, або на 0,1 %, до 2,0693 долара за галон.