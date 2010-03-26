ГПУ: на «Нафтогаз» прийшлося 25% від загального обсягу повернення ПДВ

За підсумками 2009 року на НАК "Нафтогаз України" прийшлося близько 25% загального об'єму відшкодування податку на додану вартість (ПДВ).

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні повідомила заступник генерального прокурора України Тетяна КОРНЯКОВА, виступаючи на розширеній колегії Генпрокуратури.

"У 2009 році НАК "Нафтогаз України" відшкодовано ПДВ на суму 8 млрд. грн., а за два місяці 2010 року ще 900 млн. грн. відшкодування. Якщо врахувати, що усім підприємствам України минулого року було відшкодовано 34,5 млрд. грн., то "Нафтогаз України" отримав близько 25% усієї суми ПДВ до відшкодування. Так само отримували відшкодування і зернотрейдери, яким у 2009 році відшкодовано 3,5 млрд. грн. ПДВ, зокрема "Нібулон" - 720 млн. грн., "Кернел-Трейд" - 380 млн. грн., "Cargill" - 360 млн. грн."., - сказала Т. КОРНЯКОВА.

За її словами, минулого року була вибіркова виплата відшкодувань ПДВ суб'єктам госпдіяльності з боку ДПАУ.

"Якщо у 2009 році підприємства харчової промисловості сплатили до Держбюджету 6 млрд. грн. податку, а отримали ПДВ всього 380 млн. грн., при цьому, для порівняння, підприємства АПК, наші зернотрейдери, сплатили до Держбюджету 500 млн. грн., але отримали 3,5 млрд. грн. відшкодування. Який бюджет це витримає?, - запитала Т. КОРНЯКОВА. - Тобто, уряд створив широкі преференції вузькій групі суб'єктів госпдіяльності".

За її словами, податкова політика минулого уряду призвела до значного дефіциту Державного бюджету, який покривався за рахунок запозичень. При цьому однією з основних проблем в податковій сфері було саме адміністрування і відшкодування ПДВ. Відшкодування ПДВ, за словами Т. КОРНЯКОВОЙ, ДПАУ проводила на власний розсуд.

"Парламент не створив надійного механізму сплати ПДВ і відшкодування його з Держбюджету, а Кабмін не мав власної податкової політики з цього питання. Як наслідок, ПДВ відшкодовувався не в автоматичному режимі, а на особистий розсуд уряду і ДПАУ", - підкреслила Т. КОРНЯКОВА.

Також вона повідомила, що одним з результатів такої ситуації в податковій сфері стало прийняття Кабміном постанови, згідно з якою відшкодування ПДВ здійснювалося не грошовими коштами, а сільгосппродукцією.

"З Аграрного фонду підприємства отримували зерно і борошно і, таким чином, їм було виплачено 2 млрд. грн., не грошима, як годиться згідно із законом, а зерном" - сказала Т. КОРНЯКОВА.

За її словами, Генпрокуратура опротестувала цю постанову уряду в судових органах, і зараз проходить розгляд цього питання.

В цілому Т. КОРНЯКОВА зазначила, що заборгованість з відшкодування ПДВ за 2009 рік збільшилася у понад 5 разів - до понад 16 млрд. грн.

У Генпрокуратурі вважають, що зростання об'ємів заборгованості з відшкодування податку частково було викликане політикою ДПАУ, спрямованою на мінімізацію виплат з Держбюджету, що призвело до ситуації, коли підприємства просто не включали в реєстр до виплати відшкодування.

"ДПАУ, перейнявши на себе повноваження щодо остаточного визначення законності усіх відшкодувань на суму понад 100 тис. грн., безпідставно роками не включало в реєстри, які подаються в Держказначейство, 1 886 підприємств і не повернула їм 11 млрд. грн. ПДВ", - повідомила Т. КОРНЯКОВА.

Вона наголосила, що Гепрокуратура до 10 квітня проведе перевірку по кожному такому випадку.