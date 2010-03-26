Ціни на бензин в Україні зросли

З 19 до 26 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти зросли на 4,2-5,5% (в середньому на 4,9%). Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (м. Київ).

Згідно з даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 19 до 26 березня 2010 року середні по Україні роздрібні ціни на нафтопродукти змінилися так:

Бензин А- 80 - збільшилися на 5,5% - з 6,78 грн./літр до 7,15 грн./літр

Бензин А- 92 - збільшилися на 4,2% - з 7,33 грн./літр до 7,64 грн./літр

Бензин А- 95 - збільшилися на 4,2% - з 7,80 грн./літр до 8,13 грн./літр

Дизельне паливо - збільшилися на 5,5% - з 6,76 грн./літр до 7,13 грн./літр

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створене у травні 2008 р. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.