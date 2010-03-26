Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) не змінила роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній на квітень, залишивши їх на рівні, затвердженому для лютого 2010 року.

Про це йдеться у постанові комісії № 278 від 24 березня п.р., текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги для всіх обленерго збережено на рівні 48,5 коп. за кВт/год (без ПДВ), тариф для споживачів другого класу – 64,28 коп. за кВт/год (без ПДВ).

Роздрібні тарифи не переглядаються регулятором з лютого п.р.

У січні НКРЕ підвищила роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній на лютий на 2,5%.

Як повідомляв УНІАН, з грудня 2008 року по листопад 2009 року роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній залишалися незмінними у зв`язку з рекомендаціями Президента України і Кабінету Міністрів встановити мораторій на підвищення тарифів на період економічної кризи.