НКРЕ не змінила роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній
Національна комісія регулювання електроенергетики (НКРЕ) не змінила роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній на квітень, залишивши їх на рівні, затвердженому для лютого 2010 року.
Про це йдеться у постанові комісії № 278 від 24 березня п.р., текст якого має в своєму розпорядженні УНІАН.
Зокрема, роздрібний тариф для споживачів першого класу напруги для всіх обленерго збережено на рівні 48,5 коп. за кВт/год (без ПДВ), тариф для споживачів другого класу – 64,28 коп. за кВт/год (без ПДВ).
Роздрібні тарифи не переглядаються регулятором з лютого п.р.
У січні НКРЕ підвищила роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній на лютий на 2,5%.
Як повідомляв УНІАН, з грудня 2008 року по листопад 2009 року роздрібні тарифи енергозабезпечуючих компаній залишалися незмінними у зв`язку з рекомендаціями Президента України і Кабінету Міністрів встановити мораторій на підвищення тарифів на період економічної кризи.