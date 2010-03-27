Тігіпко: умови Росії в обмін на зниження вартості газу жорскі

Віце-прем`єр-міністр України Сергій ТІГІПКО вважає, що Україні не можна погоджуватися на жорсткі умови Росії, зокрема такі, як приєднання до Митного союзу (МС) Росії, Білорусі і Казахстану, в обмін на зниження ціни на газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні в ефірі ток-шоу на телеканалі "Інтер".

При цьому С. ТІГІПКО висловив задоволення тим, що на сьогодні Росія не висунула таких умов для зниження ціни, про що він дізнався з розмови із прем`єр-міністром Миколою АЗАРОВИМ.

Також С. ТІГІПКО зазначив, що Україна є членом Світової організації торгівлі і планує створити зону вільної торгівлі з Європейським союзом, що всі провідні українські політики визначають як основний вектор. І якщо «якась інтеграція в іншому напрямку (мається на увазі МС - УНІАН)» буде заважати в цьому, Україна не буде брати в ній участь. "Однозначно - ні", - заявив С. ТІГІПКО.

Він зазначив, що у разі виставлення Росією жорстких умов, у тому числі і приєднання до МС, Україна буде шукати інші варіанти вирішення проблем, пов`язаних із високою ціною на газ. У зв`язку з цим він нагадав, що Україна має можливості збільшити обсяги видобутку власного газу, а також у перспективі використовувати зріджений газ, як це роблять Японія і Південна Корея.

"Це змусить нас дуже серйозно переглянути всю економічну політику. Буде нелегко, але, тим не менш, ми можемо завдяки цій проблемі отримати абсолютно нову якість економіки, яка буде економити енергоресурси", - сказав С. ТІГІПКО.