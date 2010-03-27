Позиція Азарова на газових переговорах була слабкою

Лідер партії «Наша Україна», екс-Президент Віктор ЮЩЕНКО вважає дуже слабкою позицію прем’єр-міністра України Миколи АЗАРОВА на вчорашніх переговорах у Москві.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Нашої України», про це він заявив у прямому ефірі ток-шоу Шустер live на телеканалі «Україна», коментуючи пропозицію М.АЗАРОВА розпочати українсько-російські стосунки з “чистого аркуша”, яку останній висловив перед початком переговорів з прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

«Як громадянин України я б не хотів, щоб прем’єр-міністр моєї держави їхав до Москви з пропозицією каяття», - сказав В.ЮЩЕНКО.

Таку поведінку М.АЗАРОВА екс-Президент вважає «легкою і примітивною політикою».

«За тобою стоїть нація, народ, з власними інтересами. Навчися їх захищати!... Це не завжди приносить оплески, але ця посада зобов’язує», - наголосив В.ЮЩЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 березня, перед початком зустрічі з В.ПУТІНИМ М.АЗАРОВ заявив: «Я вважаю, що ми повинні, можливо, забути те, що було між нашими країнами упродовж останніх п`яти років, перегорнути сторінку і розпочати з чистого аркуша».