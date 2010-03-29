Із шахти на Донеччині вчора евакуювали 720 гірників

На шахті “Красноармійська-Західна №1” в Донецькій області через спалах метану евакуйовували 720 гірників .

Як повідомили УНІАН у Державному комітеті з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду, спалах метану стався сьогодні, 28 березня, о 07.55 в 7-й південній лаві шахти під час видобутку вугілля комбайном.

На момент аварії у шахті перебувало 720 осіб, зокрема на аварійній ділянці 27 осіб. Всі люди з шахти виведені на поверхню. За попередніми даними, внаслідок аварії постраждало 3 особи, які отримали незначні опіки.

Держгірпромнагляд створив спеціальну комісію з розслідування причин та обставин аварії на шахті “Красноармійська-Західна №1». Очолив комісію начальник управління організації державного нагляду у вугільній промисловості Євген СТЕПАНОВСЬКИЙ.

Рішенням територіального управління Держгірпромнагляду у Донецькій області на шахті заборонено ведення будь-яких гірничих робіт.

На місці аварії працює група інспекторів на чолі з начальником Донецького гірничого округу В’ячеславом КОРОЛЕМ. Триває вивчення документації підприємства й опитування шахтарів та інженерно-технічного складу, які працювали у шахті на момент аварії.