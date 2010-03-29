У Китаї 153 гірників залишаються заблокованими під землею

Кількість заблокованих у затопленій на півночі Китаю шахті гірників зросла до 153 чоловік. Такі уточнені дані передає ІТАР-ТАСС з посиланням на агентство Сіньхуа.

Як передає ІТАР-ТАСС, інцидент стався у неділю вдень на одному з гірничодобувних підприємств провінції Шаньсі. На момент аварії, згідно з даними попереднього розслідування, в забої знаходився 261 чоловік, 108 з яких вдалося підняти на поверхню. "Більшість з тих, хто знаходиться зараз під землею – робітники-мігранти з провінцій Шаньсі, Хебей, Хунань і Гуйчжоу", - цитує Сіньхуа слова одного з рятувальників. Про стан заблокованих у шахті людей інформації не надходить.