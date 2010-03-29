Уряд сумнівається, що вдасться знизити ціну газу

В уряді України сумніваються, що в результаті переговорів з Росією вдасться добитися зниження ціни на газ, який купується в «Газпрому», вважає експерт з енергетичних питань Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ.

Про це він заявив в коментарі УНІАН, наголосивши, що такий висновок можна зробити виходячи із заяви віце-прем`єр-міністра Сергія ТІГІПКА, в якому він висловився проти того, щоб Україна погоджувалася з жорсткими вимогами Росії в обмін на зниження ціни на газ.

«Заява С.ТІГІПКА свідчить про те, що в уряді сумніваються, що вдасться добитися зниження ціни на газ, оскільки Росія не готова переглядати контракти, підписані 19 січня», - зауважив Б.СОКОЛОВСЬКИЙ.

Він також додав, що без зміни контрактів, зокрема, обов`язкової закупівлі певного обсягу газу, нереальної виглядають і перспектива збільшення обсягів газу власного видобутку і заміна природного газу зрідженим. Таким чином, зазначив експерт, без зміни контрактів в Україні не буде мотивації для впровадження енергозберігаючих технологій виробництва.

Як повідомляв УНІАН, 27 березня С.ТІГІПКО в ефірі телеканалу «Інтер» заявив, що на жорсткі умови Росії, такі, як, зокрема, приєднання до Митного союзу Росії, Білорусі і Казахстану в обмін на зниження ціни на газ, Україні погоджуватися не слід.

Він зауважив, що у разі виставляння Росією жорстких умов Україна шукатиме інші варіанти вирішення проблем високої ціни на газ. У зв`язку з цим він нагадав, що Україна має можливість збільшити обсяги видобутку власного газу, а також в перспективі використовувати зріджений газ, як це роблять Японія і Південна Корея.