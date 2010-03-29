Бензин А-95 та дизпаливо подешевшали

В Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти за тиждень змінилися по-різному.

Київ. 29 березня. УНІАН. В Україні з 22 до 29 березня 2010 року середні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися по-різному.

Про це УНІАН повідомили в Консалтинговій групі "А-95" (Київ).

За даними моніторингу Консалтингової групи "А-95", з 22 до 29 березня 2010 року середні по Україні крупногуртові ціни на нафтопродукти змінилися таким чином: на бензин А- 80 - збільшилися на 1,3%, або 110 грн./т - до 8340 грн./тона; на бензин А- 92 - збільшилися на 0,1%, або 10 грн./т, - до 8830 грн./тона; на бензин А- 95 - знизилися на 0,4%, або 40 грн./т, - до 8940 грн./тона; на дизельне паливо - знизилися на 0,6%, або 40 грн./т, - до 7980 грн./тона.

Нагадаємо, баланс (сукупність виробництва, імпорту і експорту) бензинів за підсумками 2009 року в Україні склав 4,24 млн. тон (у 2008 році - 4,75 млн. тон), а дизельного палива - 4,36 млн. тон (у 2008 році - 5,29 млн. тон).

Довідка УНІАН. ТОВ "Консалтингова група "А-95" створено в травні 2008 року. Компанія займається професійними дослідженнями і моніторингом ринку нафтопродуктів.