Нафта здорожчала до 80,73 долара за барель

Вартість нафти в понеділок в Нью-Йорку зросла до 80,73 долара за барель на тлі зміцнення євро і послаблення долара, повідомляє РІА «Новини» з посиланням на Bloomberg.

На 14.58 мск на електронних торгах у Нью-Йорку нафта з постачанням у травні подорожчала на 73 центи, або на 0,9%, - до 80,73 долара за барель. На 15.08 мск спотова ціна на нафту марки Brent з травневим постачанням в Лондоні зросла на 52 центи, або на 0,7%, - до 78,9 долара за барель. Євро в понеділок зміцнився до долара до 1,3481 долара за євро з 1,3410 долара за євро за підсумками торгів у п'ятницю. Індекс споживчої і підприємницької довіри до економіки єврозони (ESI) в березні збільшився на 1,8 пункта порівняно з лютим - до 97,7 пункта, що перевершило очікування аналітиків.

За підсумками п'ятниці на нью-йоркській біржі NYMEХ (New York Merchantile Exchange) вартість травневих ф'ючерсів на американську легку нафту марки Light Sweet Crude Oil склала 80 доларів за барель, знизившись на 0,53 долара на тлі погіршення оцінки зростання економіки США в четвертому кварталі 2009 року.