Київгаз переходить на альтернативні джерела енергії

ВАТ "Київгаз" переходитиме на альтернативні джерела енергії з метою запобігання аварійним ситуаціям у столиці.

Про це йде мова у повідомленні прес-служби ВАТ "Київгаз" з посиланням на голову правління компанії Сергія СЛЕПКАНЯ.

На 30-ти з існуючих 198-ми газорозподільних пунктах столиці завершили впровадження пілотного проекту з використання сонячної енергії для забезпечення роботи устаткування, яке контролює тиск газу. На цих пунктах встановили сонячні батареї, які стали ще одним кроком в реалізації комплексної програми газової безпеки Києва.

Як розповів С. СЛЕПКАНЬ, мета проекту - забезпечення постійного контролю тиску газу, котрий поступає в будинки киян. Для реалізації цього завдання на підприємстві впровадили телеметрію - систему нового покоління безпровідної передачі даних. Датчики щомиті прочитують і передають в диспетчерський відділ інформацію про якість газу, тиск, стан фільтрів і загазованості приміщень газорозподільних пунктів. Це устаткування допомагає запобігати аварійним ситуаціям і забезпечує постійний нагляд за газотранспортною системою міста.

Голова правління "Київгазу" повідомив, що за останні роки новим устаткуванням оснастили 108 газорозподільних пунктів столиці. Проте, точність виміру телеметричними приладами може бути забезпечена лише за умови безперебійного електропостачання.

"Зважаючи на проблему стабільності подачі струму компанією "Київенерго", керівництво "Київгазу" прийняло рішення самостійно виробляти електричну енергію. Фахівці компанії, вивчивши світовий досвід і новітні розробки провідних українських науково-дослідних інститутів, вирішили звернутися до альтернативних джерел енергії", - сказано в повідомленні компанії.

За словами С. СЛЕПКАНЯ, головними перевагами сонячних батарей на об'єктах "Київгазу" є абсолютна автономність від енергозабезпечуючих компаній, екологічність і безпека. Згодом систему встановлять на усіх ГРП столиці. Компанія планує завершити цю роботу до кінця 2011 р. До кінця 2010 р. на використання сонячної енергії передбачено перевести в цілому 70 газорозподільних пунктів міста.