Оновила склад експертно-аналітична група

Експертно-аналітична група з питань стабільного функціонування ринку нафти і нафтопродуктів та розвитку нафтопереробної промисловості при Кабінеті міністрів України (ЕАГ) за ініціативою свого секретаріату оновила склад. Про це кореспондентові УНІАН повідомив один з учасників ЕАГ.

За його інформацією, причиною зміни складу стала зміна керівників енергетичного блоку Кабміну.

Керівником групи став перший віце-прем'єр Андрій КЛЮЄВ, який змінив на цій посаді колишнього першого віце-прем'єра Олександра ТУРЧИНОВА, заступником керівника ЕАГ став міністр палива і енергетики Юрій БОЙКО. До групи також увійшов віце-прем'єр-міністр Сергій ТІГІПКО.

Окрім того, до складу ЕАГ увійшли: заступник міністра палива і енергетики Ігор КИРЮШИН; директор Департаменту з питань нафтової, газової і нафтопереробної промисловості Мінпаленерго Костянтин БОРОДІН; начальник Енергетичної регіональної митниці Олександр КОНЄВ; заступник голови правління НАК "Нафтогаз України" Євген КОРНІЙЧУК; завідувач сектором Управління моніторингу і ринкових перетворень в енергетичному секторі Секретаріату Кабінету міністрів Михайло ШОЙКО; в.о. голови Антимонопольного комітету України Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО; заступник начальника Державної інспекції з контролю за цінами Ігор ПРИЛИПКО; начальник управління державного нагляду Держспоживстандарту України Валентина ГОРДІЄНКО; заступник начальника Департаменту Державної служби боротьби з економічною злочинністю МВС України Сергій ЛЕБІДЬ; заступник голови ДПАУ Наталія РУБАН; заступник міністра аграрної політики Ігор ЯКУБОВИЧ;генеральний директор Федерації працедавців України Руслан ІЛЛІЧОВ; генеральний директор УО "Укрнафтоіимпереработка" Михайло МІНДРЕСКУ; головний інженер ДК "Укргазвидобування" Борис СИНЮК; заступник начальника Головного управління матеріальних ресурсів "Укрзалізниці" Юрій ДЖИГА; голова правління САТ "Укртатнафта" Павло ОВЧАРЕНКО; заступник голови правління, начальник фінансово-економічного управління САТ "Укртатнафта" Віктор БАБИЧЕНКО; голова правління ВАТ "НПК-Галичина" Богдан БАРАДНИЙ; технічний директор ЗАТ "Херсонський НПЗ" Микола БІЛИК; заступник голови правління ВАТ "Укрнафта" з питань розвитку і капітального будівництва Володимир ТРОЦЕНКО; начальник управління з продажу нафти, газу і продуктів нафто-, газопереробки ВАТ "Укрнафта" Андрій КУЩ; голова правління ВАТ "Укртранснафта" Олександр ЛАЗОРКО; директор ДП підприємство "Феодосії з забезпеченню нафтопродуктами" Іван ХИМЧЕНКО; глава правління ВАТ "Нафтохімік Прикарпаття" Олександр ШИЛЯЄВ;директор ДП "Прикарпатзахідтранс" Леонід ШУМИЛО; президент - перший заступник голови правління ТОВ "ТНК-ВР Коммерс" Сергій ЛИЗУНОВ; віце-президент ТОВ "ТНК-ВР Коммерс" Сергій ДОРОЖКІН; почесний президент групи компаній "Континіум" Ігор ЄРЕМЕЄВ; заступник директора з продажу нафтопродуктів на внутрішньому ринку компанії "Континіум-Галичина" Михайло РОМАНІВ; віце-президент САТ "Концерн Галнафтогаз" Юрій КУЧАБСКИЙ; генеральний директор ПДІ "Лукойл-Україна" Фейруз ІСАЄВ; генеральний директор ТОВ "Альянс Холдинг" Вільям КОЗИК; генеральний директор ТОВ "Паралель-м ЛТД" Дмитро КУЛИК; директор ТОВ "Континент НафтоТрейд" Людмила ВОРОНІНА; директор ПП "Укр-Петроль" Андрій ТОМАШУК; директор НТЦ "Психея" Сергій САПЕГІН; провідний експерт консалтингової компанії "ЮПЕКО" Олександр СІРЕНКО; президент Асоціації "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" Леонід КОСЯНЧУК.

Також співрозмовник Агентства повідомив, що засідання ЕАГ, яке пройшло 26 березня, закінчилося ухваленням трьох рішень.

У результаті переговорів було вирішено дотримуватися нині чинної формули розрахунку об'єктивних роздрібних цін на нафтопродукти. Розрахунок об'єднання "Укрнафтохімпереробка" на 26 березня показує, що верхньою межею цінового коридору на бензин А- 95 є відмітка 8,10 грн./літр, на дизельне паливо - 7,23 грн./літр.

Другим рішенням стало внести зміни до формули, на чому наполягають як деякі компанії, так і чиновники. З боку останніх, зокрема, прозвучала пропозиція внести в розрахунок вартість гуртових партій на нафтопродукти українських НПЗ (були виключені з розрахунку як необ'єктивні у травні 2009 р. за пропозицією Антимонопольного комітету). Узгоджений варіант нової формули розгляне робоча група в Мінпаливенерго 30 березня.

Третім рішенням стало створити на базі "Об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України" робочу групу для розробки системи контролю якості нафтопродуктів на АЗС.