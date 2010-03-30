АМК і Мінпаливенерго сприятимуть розвитку конкуренції на ринках ПЕК

Сьогодні Антимонопольний комітет України і Міністерство палива і енергетики підписали договір про спільні дії зі створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції на ринках паливно-енергетичного комплексу.

Як передає кореспондент УНІАН, договір підписали виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО і перший заступник міністра палива і енергетики Володимир МАКУХА.

Згідно з документом, сторони розглядають співпрацю як дієвий інструмент партнерства Мінпаливенерго і АМК, реалізації принципів соціально відповідальної і ефективної економічної політики та захисту інтересів національних товаровиробників і споживачів.

Одними з головних завдань цієї угоди є узгодження принципів і підходів до вдосконалення і розвитку ефективного конкурентного середовища на вітчизняних ринках паливно-енергетичного комплексу, взаємне інформування щодо проектів, відповідних нормативно-правових актів з метою створення сприятливого середовища для розвитку добросовісної конкуренції.

Згідно з документом, з метою реалізації положень цього договору сторони надаватимуть взаємну підтримку в проведенні спільних заходів (конференцій, семінарів, круглих столів), сприятимуть проведенню спільних консультацій щодо розвитку ринків паливно-енергетичного комплексу, зокрема, впливу на конкуренцію процесів концентрації і узгоджених дій суб`єктів господарювання, державного регулювання цін (тарифів).

Разом з тим, згідно з підписаною угодою, сторони вживатимуть заходів, спрямованих на розробку пропозицій щодо реалізації конкурентної політики на ринках ПЕК, забезпечення гармонізації українських стандартів на моторне паливо до вимог європейських стандартів, сприятимуть налагодженню системного контролю якості бензинів і дизельного пального на автозаправних станціях.

Також сторони домовилися, що залучатимуть фахівців Мінпаливенерго як консультантів під час здійснення Антимонопольним комітетом контролю за дотриманням законодавства із захисту економічної конкуренції та під час проведення досліджень відповідних ринків ПЕК.

Як повідомляв УНІАН, АМК порушив справи щодо 15 найбільших нафтотрейдерів за ознаками антиконкурентних узгоджених дій на ринках нафтопродуктів.