Мінвуглепром призначив в.о. гендиректора «Вугілля України»

Міністерство вугільної промисловості України призначило виконуючим обов'язки генерального директора державного підприємства "Вугілля України" Володимира ДОЛЮ.

Про це УНІАН повідомили в компанії.

Згідно з повідомленням, до цього призначення В. ДОЛЯ обіймав посаду заступника генерального директора держпідприємства.

Також Мінвуглепром звільнив від виконання обов'язків гендиректора ДП "Вугілля України" Олександра ПЛЮВАКО.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство вугільної промисловості України призначило виконувачем обов'язків генерального директора державного підприємства "Вугілля України" Олександра ПЛЮВАКО замість звільненого Олега ПОГОДІНА.

У той же час на підприємстві відмовилися уточнити, коли сталася зміна керівництва.

О. ПЛЮВАКО до цього призначення очолював ДП "Свердловантрацит" (Луганська обл.).

Довідка УНІАН. ДП "Вугілля України" є оператором гуртового ринку вугільної продукції і здійснює продаж практично усього вугілля, видобутого на вугільних підприємствах, що знаходяться в управлінні Мінвуглепрому.